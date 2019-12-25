Специалисты восстановили теплоснабжение на улице Кораблестроителей

Благодаря своевременному ремонту подача тепла в здания, находящиеся вблизи места ремонта, возобновлена в полном объёме.

В Петербурге завершились ремонтные работы по восстановлению подачи тепла на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Об этом проинформировала пресс-служба компании "Теплосеть СПб".

Рабочими был заменён проблемный отрезок теплотрассы длиной 3 м, после чего трубопровод заполнили теплоносителем. Благодаря своевременному ремонту подача тепла в здания, находящиеся вблизи места ремонта, возобновлена в полном объёме.

При этом, как пишет 78.ru, продолжается широкомасштабная модернизация теплового хозяйства района, включающая обновление сетей на трёх ключевых участках общей протяжённостью более 26 километров.

