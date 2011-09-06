На месте коммунальной аварии на Пироговской набережной завершили засыпку котлована

Планируется завершить восстановление асфальтового покрытия до 12:00 16 декабря, после чего транспорт сможет свободно двигаться по всей ширине дороги.

Специалисты "Водоканала" закончили работу по засыпке котлована на Пироговской набережной в 07:30 утра. Сейчас проезд доступен по двум из трёх имеющихся полос движения. Эта информация была предоставлена пресс-службой организации.

Напомним, что вчера, 15 декабря, был проведён ремонт участка трубопровода с холодной водой длиной 4,5 метра, устранены технологические нарушения.

Ранее мы сообщили о том, что Водоканал ликвидировал прорыв трубы на Институтском проспекте 13 декабря. В 5:30 бригада Водоканала Санкт-Петербурга приступила к ликвидации технологического нарушения на сети диаметром 150 мм. Абоненты были обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"