Водоканал ликвидирует прорыв трубы на Институтском проспекте

В 5:30 бригада Водоканала Санкт-Петербурга приступила к ликвидации технологического нарушения на сети диаметром 150 мм. Абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, специалистами выполнена очистка проезжей части от последствий вытекания и обработка противогололедными реагентами.

Автомобилистов просят обратить внимание на то, что в связи с проведением работ временно ограничено движение по Институтскому проспекту (от проспекта Тореза в сторону 2-го Муринского проспекта). Также изменен маршрут троллейбуса № 34.

О ликвидации нарушения и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга