Потоки воды разлились по Институтскому проспекту Петербурга

Все из-за выброса из люка.

В Санкт-Петербурге на Институтском проспекте очевидцы заметили струи воды, вырывающиеся из люка посреди проезжей части. По информации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", на место направлена аварийная бригада для обследования причины подтопления и проведения локализации.

Ранее вечером 3 декабря у дома на Будапештской улице произошёл прорыв трубопровода с горячей водой. Тогда над участком образовались клубы пара, а для устранения дефекта были привлечены специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

До этого, 2 декабря, прорыв трубы был зафиксирован на Промышленной улице. В результате происшествия жители Кировского района временно остались без горячей воды и отопления.

В ноябре аналогичный инцидент произошёл на Бассейной улице в Московском районе. Тогда кипятком затопило часть проезжей части, а отопление отключили в двух десятках домов. На данном участке запланирована реконструкция водопровода во второй половине 2027 года.

Фото: Piter.TV