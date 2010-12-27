Аномальное тепло в Северную столицу принес атлантический циклон

Но до зимы в городе осталось недолго.

Петербург оказался во власти атлантического циклона. Такую причину потепления в городе назвал главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Климатическая норма в Северной столице превышена на 6-7°. Однако циклон постепенно уходит на восток, оставляя город на Неве.

Петербургское небо будет в ближайшие дни облачным. В городе пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Температура воздуха будет достигать +5…+7° в Петербурге и +3…+8° в Ленобласти. Синптик обещает порывистый юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет значительно ниже нормы: барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее МЧС предупредил о том, что неделя в Петербурге начнется с дождей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России, Михаил Леус / Facebook