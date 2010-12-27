МЧС: неделя в Петербурге начнется с дождя

Осадки начнутся уже ночью.

В пресс-службе главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупредили о погоде на понедельник, 9 декабря.

Так, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь на понедельник в городе на Неве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем также временами будет идти небольшой дождь.

Ветер подует юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов. Днем столбик термоментра поднимется до 5 градусов выше нуля.

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Фото: Pixabay