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МЧС: неделя в Петербурге начнется с дождя
Сегодня, 13:59
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EvaRaskol

МЧС: неделя в Петербурге начнется с дождя

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Осадки начнутся уже ночью.

В пресс-службе главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупредили о погоде на понедельник, 9 декабря.

Так, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС",  в ночь на понедельник в городе на Неве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем также временами будет идти небольшой дождь.

Ветер подует юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов. Днем столбик термоментра поднимется до 5 градусов выше нуля.

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Фото: Pixabay

Теги: дождь, осадки, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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