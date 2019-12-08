Во Фрунзенском районе дерево упало на припаркованную машину

У автомобиля выбиты стекла и продавлена крыша.

В ночь на 8 декабря во Фрунзенском районе Петербурга разыгравшаяся непогода свалила дерево прямо на припаркованный у дома № 95 корпус 1 по Будапештской улице автомобиль "Опель зафира". Об этом Piter.TV рассказала хозяйка машины.

Со слов петербурженки, грохот от упавшего дерева разбудил ее около трех часов ночи. Несмотря на то, что машина была припаркована достаточно далеко от дерева, ствол все равно сильно повредил ее.

Как видно на видео и фото с места происшествия, растение вырвало из земли с корнем, а его упавший ствол перекрыл проезд во двор.

У автомобиля выбиты стекла, сильно помята крыша. Кроме того, из-за повреждений снег и дождь попал в салон машины. Причененный стихией ущерб будет оценивать страховая компания.

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Фото и видео: Piter.TV