В аварии в Ленобласти погибла женщина и пострадал годовалый мальчик

ДТП произошло этим утром.

В Ленинградской области утром 8 декабря произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 7:50 в Кировском районе на 49 километре автодороги "Санкт-Петербург – Кировск" произошло страшное ДТП. Женщина 1990 года рождения за рулем "Заз Шанц" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем "Рено логан".

В результате аварии женщина-водитель "Заз Шанц" погибла на месте, ее пассажиры госпитализированы – мальчик 2018 года рождения в тяжелом состоянии и мужчина 1996 года рождения, его состояние уточняется. Мужчина, находившийся за рулем "Рено логан" доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе автомобиль наехал на бордюр и снес два столба.

Видео: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург."