В Приморском районе автомобиль наехал на бордюр и снес два столба

Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ночь на 8 декабря в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием одного автомобиля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 2:50 мужчина 1996-го года рождения двигался по Долгоозерной улице и не справился с управлением. "Рено логан" наехал на бордюрный камень, снес светофорную стойку и врезался в фонарный столб.

В результате аварии водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту происшествия ведется проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода.

Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"