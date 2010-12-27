В Приморском районе автомобиль наехал на бордюр и снес два столба

В ночь на 8 декабря в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием одного автомобиля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, около 2:50 мужчина 1996-го года рождения двигался по Долгоозерной улице и не справился с управлением. "Рено логан" наехал на бордюрный камень, снес светофорную стойку и врезался в фонарный столб.
В результате аварии водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту происшествия ведется проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода.
Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"
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