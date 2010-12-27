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В Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода
Сегодня, 10:32
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EvaRaskol

В Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода

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Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 7 декабря в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 01:30 на улице Руставели, 59. Там 46-летний водитель трамвая, следовавшего по маршруту 38, совершил наезд на пешехода. Девушка переходила проезжую часть в неположенном месте.

В результате происшествия девушка 1999-го года рождения госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Стачек автомобиль провалился в яму.

Фото: Pixabay 

Теги: авария, дтп, пешеход
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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