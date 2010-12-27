В Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода

В ночь на 7 декабря в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел около 01:30 на улице Руставели, 59. Там 46-летний водитель трамвая, следовавшего по маршруту 38, совершил наезд на пешехода. Девушка переходила проезжую часть в неположенном месте.
В результате происшествия девушка 1999-го года рождения госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
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Фото: Pixabay
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