В Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода

Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 7 декабря в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 01:30 на улице Руставели, 59. Там 46-летний водитель трамвая, следовавшего по маршруту 38, совершил наезд на пешехода. Девушка переходила проезжую часть в неположенном месте.

В результате происшествия девушка 1999-го года рождения госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Pixabay