На проспекте Стачек автомобиль провалился в яму

Утром, 7 декабря, в Петербурге на проспекте Стачек машина провалилась в яму на дороге. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Отмечается, что ДТП произошло напротив Кировского завода. На проезжей части проводятся ремонтные работы и стоят соответствующие ограждения. Однако их, судя по всему, не заметил водитель легковушки.
На видео с места происшествия видно, что автомобиль провалился в яму и половина машины находится под землей.
По факту происшествия проводится проверка. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее на Piter.TV: водители застряли на КАД около Пулково.
Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 )