На проспекте Стачек автомобиль провалился в яму

В этом месте проводятся ремонтные работы.

Утром, 7 декабря, в Петербурге на проспекте Стачек машина провалилась в яму на дороге. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Отмечается, что ДТП произошло напротив Кировского завода. На проезжей части проводятся ремонтные работы и стоят соответствующие ограждения. Однако их, судя по всему, не заметил водитель легковушки.

На видео с места происшествия видно, что автомобиль провалился в яму и половина машины находится под землей.

По факту происшествия проводится проверка. Информация о пострадавших уточняется.

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Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"