Мокрый снег и +5 градусов обещают в Петербурге во вторник

К ночи может похолодать до минус 8 градусов.

Во вторник, 10 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Днём возможен умеренный дождь и мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба городского Гидрометцентра.

Также ожидается умеренный ветер с северо-запада и запада, дуть он будет со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление будет немного повышаться. Столбик термометра поднимется до +4 градусов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными, так как возможна гололедица и налипание снега. Однако, синоптики ожидают сильное похолодание до -8 градусов к ночи.

Самая низкая температура в Петербурге 10 декабря была зафиксирована в 1973 году, тогда столбик термометра опустился до -25 градусов, самым теплым этот день был в 2006 году – плюс 9 градусов.

Петербуржцев предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Фото: pixabay