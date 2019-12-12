Пожару присвоен второй уровень сложности.

Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" выросла до 600 кв. м. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на источник в экстренном ведомстве. Сейчас это не окончательные данные, информация уточняется на месте

Очевидцы видят густой черный дым который идет с верхней палубы корабля. В энергоотсеке горят электрокабели, ранее говорилось о дизельном топливе. Пожарные тушат возгорание по второму рангу сложности В ликвидации участвуют представители ГУ МЧС по региону, спецуправления ФПС N48 МЧС.

Изначально площадь пожара составляла 20 кв.м, после этого огонь распространялся на территорию в 120 кв.м.. На судоремонтном заводе "Звездочка" подтвердили, что пламя распространилось во время огневых работ. В момент аварии на рабочих местах находились 400 человек.

Пока всех пересчитаем, займет какое-то время. Такого, чтобы кого-то на носилках выносили, такого нет прокомментировали в организации

Ранее Piter.tv писал о том, что cудьба одного человека остается неизвестной после пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов".

Фото: 112

Видео: YouTube/ 112, Министерство обороны РФ

