На Алтае в пожаре погибли 4 ребенка и 2 взрослых

Опубликовано видео последствий страшного пожара в в селе Глубокое Завьяловского района, в котором погибли 6 человек.

В селе Глубокое в Алтайском крае рано утром в пожаре погибли 6 человек, среди них 4 ребенка.

Следственные органы СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщают, что пожар в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района произошел ранним утром 13 декабря. В пожаре погибли 6 человек, четыре ребенка и двое взрослых. Сейчас на месте пожара работают специалисты. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения техники безопасности при эксплуатации печного отопления.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного комитета, эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара и гибели людей следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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Видео: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Фото:СУ СК РФ по Алтайскому краю, МЧС РФ по Алтайскому краю