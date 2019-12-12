Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до 16

Сегодня из-под завалов сгоревшего здания извлекли тела людей, которые ранее считались пропавшими без вести.

В Одессе на месте пожарища Одесского колледжа обнаружили тела погибших, которые считались пропавшими.

Piter.TV ранее писал подробности и публиковал видео крупного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично - ресторанного бизнеса, который произошел во время учебных занятий 4 декабря. На момент возгорания в учебном заведении было около 400 человек. В первый же день было известно о 5 погибших.

Тела из-под завалов доставали почти неделю. Сегодня стало известно, что на месте пожарища нашли последних людей, которые до сего момента считались пропавшими без вести. Сейчас известно, что жертвами пожара в колледже стали 16 человек. Из них 2 человека скончались в больнице, один из них пожарный, который пострадал во время ликвидации пожара. 14 человек нашли на месте пожара.

Сегодня ранее: Появилось видео горящего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Видео: т-м/ Зрада чи Перемога, Поліція Одещини