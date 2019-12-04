В Одессе загорелось здание колледжа. Есть погибшие и пострадавшие

На данный момент известно о 9 пострадавших, трое из которых спасатели. Один человек погиб.

Сегодня, 4 декабря, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в городе Одесса (Украина) произошел пожар.

По имеющимся сведениям на данный момент, пожар начался на 3 этаже шестиэтажного корпуса, где проходили занятия. Пожарные пока не могут справиться с огнем. Горит уже несколько этажей. Площадь возгорания более 2000 квадратных метров. Есть угроза распространения огня и обрушения конструкций здания.

На ликвидации пожара сейчас работают 65 пожарных и 16 единиц спецтехники. На данный момент сообщается о 9 пострадавших, трое из них пожарные с отравлением продуктами горения. Известно, что из здания эвакуировано 40 человек, и эвакуация продолжается. Местные СМИ передают, что учащиеся выпрыгивали с 4го этажа горящего колледжа.

Только сейчас стало известно о первой жертве пожара. В больнице скончалась одна из пострадавших в пожаре. Судьба нескольких человек не известна.

Видео и фото: т-м/ Зрада чи Перемога