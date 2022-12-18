В Петербурге локализовали пожар в ангаре на Рощинской улице

В настоящее время сведения о пострадавших не поступали.

В Санкт-Петербурге на Рощинской улице потушен крупный пожар в ангаре, где хранились пластиковые материалы. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По информации пресс-службы МЧС, пожар был локализован силами 36 спасателей и 8 единиц специальной техники.

На место происшествия выехала мобильная лаборатория для контроля качества воздуха. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что один человек пострадал при пожаре в ангаре на Менделеевской улице.

Фото и видео: пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу