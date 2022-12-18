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В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении

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Пожару присвоили  третий номер сложности.

В Иркутской области  горела установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Огонь распространился по площади тысяча "квадратов". Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Кобзев.

По словам представителя региона, во время ЧП пострадал один человек. Информации о его состоянии пока нет. 

Пожару присвоили  третий номер сложности. Его удалось локализовать.

Уточняются подробности. 

Ранее на Piter.tv: в центре Донецка гремят взрывы.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: иркутск, крупный пожар, пожар на марковском нефтегазоконденсатном месторождении
Категории: Лента новостей, Новости России,

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