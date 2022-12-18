В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении

Пожару присвоили третий номер сложности.

В Иркутской области горела установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Огонь распространился по площади тысяча "квадратов". Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Кобзев.

По словам представителя региона, во время ЧП пострадал один человек. Информации о его состоянии пока нет.

Пожару присвоили третий номер сложности. Его удалось локализовать.

Уточняются подробности.

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Видео: Телеграм / Shot