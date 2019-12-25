В центре Донецка гремят взрывы

Пострадали четыре мирных жителя.

В центре Донецка сегодня, 18 декабря, были слышны взрывы. Обстрел начался в 16:59. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу стреляли из реактивной системы залпового огня "Град". Всего было выпущено восемь ракет.

Добавим, что с полуночи Донецк шесть раз подвергся ударам РСЗО. Всего по городу только из реактивной системы "Град" за сегодня выпустили почти 70 ракет.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Макеевка и Ясиноватая.

Во время взрывов пострадали четыре мирных жителя. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere