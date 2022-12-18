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Минобороны РФ: российские ПВО сбили один беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS

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Беспилотник был обнаружен в районе населенного пункта Еленовка.

Российские средства ПВО за сутки сбили один беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотник был обнаружен в районе населенного пункта Еленовка (ДНР). Реактивные снаряды перехватили в районах населенных пунктов Чаплинка (Херсонская область), Артемовск, Енакиево (ДНР), Попасная, Белое (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункт управления украинской бригады теробороны в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, игорь конашенков, минобороны россии, пво, рсзо
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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