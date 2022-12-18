Минобороны РФ: российские ПВО сбили один беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS

Беспилотник был обнаружен в районе населенного пункта Еленовка.

Российские средства ПВО за сутки сбили один беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотник был обнаружен в районе населенного пункта Еленовка (ДНР). Реактивные снаряды перехватили в районах населенных пунктов Чаплинка (Херсонская область), Артемовск, Енакиево (ДНР), Попасная, Белое (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункт управления украинской бригады теробороны в ДНР.

Видео: Минобороны России