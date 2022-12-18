Минобороны РФ: российские военные поразили пункт управления украинской бригады теробороны в ДНР

Он был поражен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Вооруженные силы России поразили пункт управления украинской бригады теробороны в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт управления обнаружили в районе населенного пункта Красный Лима. Он был поражен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российские военные поразили 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 144-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР.

Видео: Минобороны России