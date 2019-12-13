Эксперты дают противоречивые данные о тушении огня.

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" не могут потушить уже сутки. Об этом сообщили экстренные ведомства региона.

В 04:46 мск объявлена ликвидация открытого горения прокомментировали источники

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что огонь полностью ликвидировали к 8 часам утра 13 декабря. Чиновник также сообщил, что начала работать комиссия, которая установит причины ЧП. Позже специалисты в спасательных службах данные сведения не подтвердили. Он добавили, что на месте возгорания продолжают работать экстренные службы.

Ранее Piter.tv писал о том, что при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб человек.