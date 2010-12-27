Сейчас их жизни ничего не угрожает.

При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадали двое военных. На данный момент их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на пресс-службу Северного флота России. Известно, что офицеры участвовали в локализации задымления с первых минут трагедии. Они получили травмы дыхательных путей, но медики уже оказали им помощь. В пресс-службе добавили, что на пострадавшем корабле не было боеприпасов и оружия. На судостроительном заводе "Звездочка" добавили, что среди пострадавших их сотрудников нет.

Среди рабочих, которые были на корабле, пострадавших нет. За экипаж говорить не можем прокомментировали в организации

Ранее экстренные службы сообщили, что с крейсера госпитализированы офицер и матрос-контрактник. Они находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших получили легкие ранения. Они уже отпущены домой.

Ранее Piter.tv писал о том, что площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" выросла до 600 кв. м.

Фото: 112

Видео: YouTube/

