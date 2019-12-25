Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2022 году

Он будет оснащен крылатыми ракетами и ПВО.

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" передадут Военно-морскому флоту России в 2022 году. Об этом журналистам "РИА Новостей "рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Эксперт пояснил, что корабль будет оснащен крылатой ракетой "Циркон".

Сроки передачи корабля ВМФ остаются неизменными, несмотря на перевооружение корабля, это 2022 год Алексей Рахманов, глава ОСК

Ранее стало известно о том, что крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем ВМФ России. Кроме "Цирконов" он будет иметь в арсенале комплексы ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочное вооружение "Пакет-НК" и "Ответ".

В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение.