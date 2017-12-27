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Эксперт объяснил, почему "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" напугали Запад
Вчера, 12:11
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Butenko
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Эксперт объяснил, почему "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" напугали Запад

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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал публикацию в немецком издании Stern, посвященную новейшим ракетным крейсерам РФ.

Немецкие журналисты назвали российские ракетные крейсеры проекта 1144 "убийцами американских авианосцев". Издание Stern опубликовало развернутый материал, посвященный характеристикам кораблей "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" после модернизации. Журналисты признали: в данный момент на Западе нет морского оружия, способного противостоять данным разработкам. В интервью ФБА "Экономика сегодня" эти сведения подтвердил и военный эксперт Алексей Леонков. 

"Убийцы авианосцев": новое вооружение сделает крейсера проекта 1144 не имеющими аналогов в мире

Все эти боевые комплексы, на которые обратила свое внимание немецкая сторона, действительно являются новейшими, поэтому под них ВМС США на текущий момент не имеют каких-либо адекватных противовесов. Чрезвычайно важно, что модернизация "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого" проводится с прицелом на принятие ими на вооружение не новейших, а перспективных ударных средств. Ведь разработка той же крылатой ракеты "Оникс" и зенитно-ракетной системы С-500 еще не закончилась, да и в рамках проекта крылатой ракеты "Калибр" также продолжаются модернизационные работы.  
 
Алексей Леонков, военный эксперт
 По словам аналитика, все корабли проекта 1144 могут получить вооружение, равного которому в мире не существует. Благодаря этому судна получат статус центрального звена ударной группы ВМФ России.
 
Фото: Минобороны РФ
Теги: адмирал нахимов , военные корабли , новости минобороны , новости россии , петр великий
Категории: Мировые новости

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