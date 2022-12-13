Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года

Сергей Шойгу рассказал о модернизации сил ВМФ России.

Российсий модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести на своем борту крылатые ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на селекторном совещании в министерстве по обороне сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что работы по обновлению судна сотрудники планируют завершить еще через год

Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что после сдачи в эксплуатацию отечественный крейсер продолжит выполнять боевые задачи в составе Северного флота. На текущий момент специалисты из Объединенной судостроительной корпорации ведут строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота страны. Уже 13 мая в состав ВМФ войдет корвет "Меркурий". На завершающих этапах идет работа по созданию пяти подводных лодок и шести надводных кораблей.

Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России