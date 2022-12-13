Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации

Глава минобороны РФ рассказал о награждении бойцов, которые особенно отличились на СВО.

Российские военнослужащие в рамках специальной военной операции действуют самоотверженно и проявляют массовый героизм, стойкость и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Соответствующее заявление на селекторном совещании сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу.

Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество... Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что согласно постановлению российского президента Владимира Путина 155-я бригада морской пехоты была награждена орденом Жукова. Также очётные наименования "гвардейские" присвоены 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку в зоне специальной военной операции. Глава Минобороны похвалил военнослужащих-медиков, которые спасают жизни солдат и рискуют собственным здоровьем и безопасностью, а также помогают мирному населению. Шойгу уточнил, что свыше 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции. На текущий момент по указу главы государства Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского.

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Фото и видео: Минобороны России