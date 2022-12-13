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Российские военные поразили еще один Patriot в Киеве

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Сергей Шойгу рассказал о ликвидации западной техники на СВО.

Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции поразили на территории киевского режима, в украинской столице еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot, которые страны коллективного Запада передали ВСу в качестве военной помощи. Соответствующее заявление на селекторном совещании с коллегами сделал министр по обороне РФ Сергей Шойгу. Чиновник добавил, что в последнее время ликвидированы крупные склады западного вооружения в регионе конфликта. 

...В Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт добавил, что две недели назад российские войска уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Запад требует от Киева идти в наступление, несмотря на потери, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: patriot, военная помощь, запад, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня,

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