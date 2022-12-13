Запад требует от Киева идти в наступление, несмотря на потери, заявил Шойгу

Сергей Шойгу рассказал о ходе СВО.

Западные кураторы продолжают требовать от киевских властей начала широкомасштабного наступления в регионе конфликта, несмотря на значительные потери со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на селекторном совещании перед коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что своей военной поддержкой международные союзники Киева только затягивают региональный кризис, но никак не смогут повлиять на ход проведения специальной военной операции.

Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow.

Фото и видео: Минобороны России