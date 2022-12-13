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Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow

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Сергей Шойгу рассказал о ходе проведения СВО.

 Российские системы противовоздушной обороны в мае 2023 года уничтожили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow, а также около 200 снарядов американской РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. Соответствующее заявление в ходе регулярного селекторного совещания с коллегами сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что группировки сил в рамках проведения специальной военной операции на Украине продолжают наносить эффективное огневое поражение противникам.

Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов "Хаймарс", 16 ракет "Харм" и 29 крылатых ракет большой дальности "Сторм Шэдоу".

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу и Хренин подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: storm shadow, минобороны, пво, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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