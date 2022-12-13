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Шойгу и Хренин подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии

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Контроль за размещаемым оружием остается за Россией, как и решение о его применении.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ на белорусской территории. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Документы были подписаны на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске. Они определят порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в Белоруссии. Контроль за размещаемым оружием остается за Россией, как и решение о его применении.

Ранее Шойгу заявил, что Запад вложил в оружие для Киева более 65 млрд долларов.

Видео: Минобороны России

Теги: виктор хренин, документы, минобороны белоруссии, минобороны россии, сергей шойгу, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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