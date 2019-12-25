В ОСК заявили о готовности создать серию эсминцев проекта "Лидер"

ОКС готова запустить изготовление шести эсминцев, если получит заказ от оборонного ведомства.

В Объединённой судостроительной корпорации рассказали о готовности создать серию эсминцев проекта "Лидер". Об этом рассказал глава ОСК Алексей Рахманов во время пресс-конференции для "Интерфакса". По словам эксперта, корпорация способна запустить строительство шести подобных кораблей, если получит соответствующий запрос от Минобороны.

Напомним, что корпус российских эсминцев будет оснащен сверхпрочной защитой. Она будет состоять из сплава керамики и кевлара. На вооружении "Лидеров" планируется разместить гиперзвуковые "Цирконы" и крылатые ракеты "Калибр". Водоизмещение каждого корабля составит около 15 тысяч тонн. На суднах будут установлены атомные энергоустановки, а также по восемь пусковых установок для ракет различных классов.

Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2022 году.