Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

Экипажи были в полете пять часов.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили во вторник плановый полет над Черным морем. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны России. Известно, что экипажи поднимались над нейтральными водами региона. Их сопровождали истребители Су-27 из подразделений ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

В общей сложности летчики находились в воздухе на протяжении пяти часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают подобные перелеты. Они также патрулируют территорию над Арктикой, Северной Атлантикой, Балтийским морем, Тихим океаном. Все операции совершаются при строгом соблюдении международным норм использования воздушного пространства.

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Видео: Telegram/РИА Новости