Business Insider: спецназ ВМС США готовится к военному конфликту НАТО с ВС РФ в Крыму

Журналисты ФРГ рассказали о задачах, которые силы НАТО отрабатывали в регионе.

Business Insider: спецназ Военно-морских сил США готовится к военному конфликту НАТО с Вооруженными силами РФ в Крыму. По данным немецкого издания, в рамках боевых учений североатлантический альянс отработал действия в случае столкновения с Москвой в регионе.

Запад придает особое значение спецподразделениям на случай боевых действий с РФ. После воссоединения Крыма с Россией военное присутствие ВС РФ в регионе значительно усилилось. публикация Business Insider

Эксперты напомнили, что российские военные разместили на территории полуострова ПВО С-400 "Триумф". В случае необходимости противостояния с РФ, силы Вашингтона высадятся на берег Крыма. Силовые структуры должны будут устроить в регионе массовые беспорядки, а также проводить подводную и наземную разведку, перекрывать трассы и минировать боевые суда.

Украина объявила об отправке к берегам Крыма более 30 военных кораблей.

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