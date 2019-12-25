  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Business Insider: спецназ ВМС США готовится к военному конфликту НАТО с ВС РФ в Крыму
Сегодня, 14:35
73
lesjasap

Business Insider: спецназ ВМС США готовится к военному конфликту НАТО с ВС РФ в Крыму

0 0

Журналисты ФРГ рассказали о задачах, которые силы НАТО отрабатывали в регионе.

Business Insider: спецназ Военно-морских сил США готовится к военному конфликту НАТО с Вооруженными силами РФ в Крыму. По данным немецкого издания, в рамках боевых учений североатлантический альянс отработал действия в случае столкновения с Москвой в регионе.

Запад придает особое значение спецподразделениям на случай боевых действий с РФ. После воссоединения Крыма с Россией военное присутствие ВС РФ в регионе значительно усилилось.

публикация  Business Insider

Эксперты напомнили, что российские военные разместили на территории полуострова ПВО С-400 "Триумф". В случае необходимости противостояния с РФ, силы Вашингтона высадятся на берег Крыма. Силовые структуры должны будут устроить в регионе массовые беспорядки, а также проводить подводную и наземную разведку, перекрывать трассы и минировать боевые суда.

Украина объявила об отправке к берегам Крыма более 30 военных кораблей.

Фото: Pixabay.com

Теги: business insider, вмс сша, крым, нато, спецназ
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии