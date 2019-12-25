В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя

Произошедшее квалифицировали как серьезный авиационный инцидент.

На аэродроме Саки в Крыму 21 мая произошло внезапное катапультирование двух пилотов истребителя Су-30СМ, который в момент инцидента находился на земле. Об этом информирует ТАСС.

По данным СМИ, оба летчика не пострадали. Для проведения техосмотра самолета и установления причин инцидента на аэродроме была назначена специальная комиссия.

По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", оба пилота столкнулись с внештатным срабатыванием системы катапультирования, когда сели на свои места в истребителе и приступили к пристегиванию ремней безопасности.

Сообщается, что механик самолета получил ожог лица первой степени. Также пострадал инженер авиационного комплекса. У него медики выявили частичную потерю слуха.

Произошедшее на аэродроме Саки квалифицировали как серьезный авиационный инцидент.

Ранее истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился на западе страны.

Фото: aviation21.ru