Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился на западе страны

Летчик погиб в штате Пенджаб.

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии разбился на западе страны. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на пресс-службу ВВС в социальной сети Twitter. Трагедия зафиксирована вечером 20 мая с "Бизоном", который упал на территории штата Пенджаб. Находившийся на борту летчик погиб.

Произошло авиационное происшествие с самолетом "Бизон". Пилот командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные травмы. ВВС Индии выражает соболезнования в связи с трагической утратой и искренне поддерживает семью погибшего. пресс-служба ВВС Индии

Индийское информационное агентство ANI сослалось на собственные авиационные источники, заявив о том, что в момент трагедии пилот совершат плановых тренировочный полет. Данное происшествие стало третьим по счету с участием боевого самолета МиГ-21 в 2021 году. В марте текущего года в аналогичной катастрофе погиб пилот.

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Видео: Twitter / @sandipseth