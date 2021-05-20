Лукашенко назвал героями погибших пилотов Як-130

По его мнению, пилоты самолета совершили настоящий подвиг.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал крушение военного самолета Як-130 в городе Барановичи, которое произошло 19 мая. Он высказался по этому поводу в ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию Минска.

По его словам, причиной крушения самолета стал одновременный отказ различных уровней системы управления. Но пилоты смогли вывести самолет на территорию, где отсутствовали жилые дома и люди.

По мнению Лукашенко, погибшие в результате трагедии пилоты совершили подвиг.

Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также глава республики выразил соболезнования семьям погибших и дал поручение оказать поддержку родным и близким летчиков.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Як-130.

Видео: Telegram / Пул Первого

