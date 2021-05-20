Лукашенко назвал героями погибших пилотов Як-130

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал крушение военного самолета Як-130 в городе Барановичи, которое произошло 19 мая. Он высказался по этому поводу в ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию Минска.
По его словам, причиной крушения самолета стал одновременный отказ различных уровней системы управления. Но пилоты смогли вывести самолет на территорию, где отсутствовали жилые дома и люди.
По мнению Лукашенко, погибшие в результате трагедии пилоты совершили подвиг.
Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Также глава республики выразил соболезнования семьям погибших и дал поручение оказать поддержку родным и близким летчиков.
Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Як-130.
Видео: Telegram / Пул Первого
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