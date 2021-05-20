Момент крушения военного самолета Белоруссии попал на видео

Инцидент произошел 19 мая.

Момент крушения военного самолета Белоруссии Як-130 в Барановичах попал на запись видеорегистратора одного из проезжающих недалеко от места трагедии автомобилей.

На кадрах запечатлен взрыв самолета. После взрыва над местом крушения возник густой черный дым.

По данным Минобороны Белоруссии, панихида по погибшим пилотам состоится 20 мая.

Напомним, 19 мая самолет Як-130 ВВС Белоруссии потерпел катастрофу под Барановичами. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли в результате крушения. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту крушения самолета.

Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС республики.

Видео: Telegram / Милитарист