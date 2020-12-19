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В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Як-130

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Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Як-130. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе СК отметили, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Всех очевидцев происшествия опрашивают, чтобы зафиксировать следовую картину. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович.

Напомним, что самолет Як-130 ВС Белоруссии потерпел катастрофу под Барановичами. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли в результате крушения.

Ранее мы сообщали, что в Белоруссии потерпел крушение военный самолет

Видео: Telegram / Следственный комитет Беларуси.

Теги: белоруссия, крушение самолета, следственный комитет белоруссии, уголовное дело, як-130
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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