В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Як-130

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Як-130. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе СК отметили, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Всех очевидцев происшествия опрашивают, чтобы зафиксировать следовую картину. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович.

Напомним, что самолет Як-130 ВС Белоруссии потерпел катастрофу под Барановичами. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли в результате крушения.

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Видео: Telegram / Следственный комитет Беларуси.