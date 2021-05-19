В Белоруссии потерпел крушение военный самолет

О судьбе пилота точной информации нет.

В городе Барановичи в Белоруссии потерпел крушение самолет. Об этом сообщает интернет-портал Intex-press.

По предварительным данным, это был военный самолет. На месте крушения очевидцы заметили звуки взрыва и клубы черного дыма. Также, по словам местных жителей, падение произошло после совершения пилотом самолета опасного маневра.

Информация о жизни пилота противоречива. Издание БелТА утверждает, что пилот успешно совершил катапультирование и был отправлен в медучреждение в тяжелом состоянии. Некоторые СМИ заявили, что летчик погиб.

Ранее Лукашенко поручил разработать новое положение о деятельности Совбеза Белоруссии.

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