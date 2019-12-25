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Лукашенко поручил разработать новое положение о деятельности Совбеза Белоруссии
Сегодня, 11:46
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lesjasap

Лукашенко поручил разработать новое положение о деятельности Совбеза Белоруссии

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Глава республики расширяет полномочия СБ.

Александр Лукашенко поручил разработать новое положение о деятельности Совета безопасности Белоруссии. Документ будет регулировать работу ведомства в рамках принятого ранее декрета о передаче полномочий президента руководству СБ в случае гибели политика. Глава государства обсудил ситуацию относительно повышения роли СБ с членами коллегиального органа.

Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета безопасности, не имел никаких ограничительных грифов

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент республики уверен, что каждый житель страны в сложившихся условиях должен увидеть, что все решения на государственном уровне власть принимает открыто и коллегиально.

Белорусские силовики пришли в офис портала tut.by.

Фото: president.gov.by

Теги: александр лукашенко, белоруссия, совет безопасности
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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