Правки будут внесены в Конституцию республики.

В Белоруссии планируют ограничить законодательную функцию президента. Об этом журналистам сообщил глава Конституционного суда Петр Миклашевич. В будущем лидер республики не сможет издавать декреты, имеющие законодательную силу. Ранее такие полномочия политику делегировались членами Совета страны и Палатой представителей. Такое заявление специалист сделал во время заседания комиссии.

В целях более полной реализации парламентом законодательной функции следует исключить положения о законодательных полномочиях на издание декретов, имеющих силу закона. Петр Миклашевич, глава КС Белоруссии

В КС Белоруссии подчеркнули, что обязанности члена правительства не смогут исполнять кандидаты при совмещенных обязанностях в Палате представителей Национального собрания республики. Такие правки соответствуют принципу разделения властей. Из 3 статьи Конституции будет исключено второе положение.

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