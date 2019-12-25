Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его гибели

Власть будет передана Совбезу страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Об этом информирует пресс-служба главы республики.

В ведомстве уточнили, что документ направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Также в декрете указывается, в случае смерти президента Белоруссии в результате покушения, теракта или других насильственных действий власть будет передана Совету безопасности страны.

Все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. из сообщения пресс-службы президента Белоруссии

В документе подчеркивается, что в случае гибели президента в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.

Ранее Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов президента.

Фото: Telegram/Пул Первого