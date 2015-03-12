В Минске готовы провести новые выборы президента.

Александр Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов президента в республике. Глава Белоруссии заявил, что поймет на такую меру, если параллельно с этим в США состоятся выборы нового лидера Белого дома.

Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Эксперт напомнил, что в Америке людям пришлось голосовать за президента по почте, а бюллетени с голосами за Дональда Трампа якобы выбрасывались в урны. По мнению Лукашенко, в США политики "вытерли ноги" о действующего в тот момент президента.

Лукашенко пообещал раскрыть новые данные по делу о госперевороте в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого