Лукашенко пообещал раскрыть новые данные по делу о госперевороте в Белоруссии

В Минске считают, что подробности "ужаснут" население страны.

Александр Лукашенко пообещал раскрыть новые громкие факты по уголовному делу о государственном перевороте в Белоруссии. Об этом со ссылкой на словаа политика сообщили журналисты "БелТА". Спикер подчеркнул, что общественность "ужаснется".

То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, - цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что группа подозреваемых в госперевороте задержана 17 апреля. Минск заявил, что преступники готовили покушение на главу государства и его детей. По мнению властей, к инциденту причастны спецслужбы. В КГБ заметили, что кроме физического устранения Лукашенко перед мятежниками ставилась задача насильственного захвата власти. По расследованию задержан гражданин США и Белоруссии Юрий Зенкевич. Обвиняемыми по расследованию в общем счете проходят десять человек. Из них четверо находятся в СИЗО республики, еще пятеро скрываются на территории США, Литвы и Украины.

ФСБ России и КГБ Белоруссии предотвратили госпереворот в республике.

Фото: Telegram/Пул Первого