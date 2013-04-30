ФСБ России и КГБ Белоруссии предотвратили госпереворот в республике

Оппозиционеры планировали осуществить его 9 мая.

В ФСБ России сообщили о задержании белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича. В пресс-службе ведомства заявили, что они собирались осуществить военный переворот 9 мая в Минске и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сообщил президент республики, группа людей, причастных к спецслужбам США, готовились захватить в заложники детей Лукашенко, а его самого устранить. Задержание этих лиц КГБ Белоруссии и ФСБ России проводили совместно.

Согласно данным КГБ, Зенкович и Федута намеревались провести в стране военный переворот "по отработанному сценарию "цветных революций". Операцию они решили провести совместно с оппозиционно настроенными генералами Белоруссии и националистами Украины. Также, по версии КГБ, задержанные консультировались в США и Польше.

Следователи Белоруссии открыли дело по статье 357 Уголовного Кодекса Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

Ранее мы сообщали, что Лукашенко считает, что договоренности по Карабаху станут основой прочного мира в регионе.

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