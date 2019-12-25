Александр Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной. Об этом президент Белоруссии сообщил на совещании по оптимизации сети заграничных учреждений. Спикер объяснил коллегам, что следует развивать отношения с теми государствами, которые "голосуют рублем" за белорусский товар, а правительство не препятствует этим отношениям.
Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Глава республики напомнил, что прошлый год стал для Минска испытанием из-за пандемии. Он рассказал дипломатам на совещании, что они должны действовать исключительно в национальных интересах страны, так как Белоруссия - это небольшое государство, у которого нет нет безграничных возможностей финансирования. Он призвал ставить на первое место не лидерство, а защиту экономических интересов на мировой арене.
Лукашенко не видит смысла сохранять посольства Белоруссии в некоторых странах.
Фото: Telegram/Пул Первого
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