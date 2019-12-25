В Минске призвали сделать упор на экономические интересы республики.

Александр Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной. Об этом президент Белоруссии сообщил на совещании по оптимизации сети заграничных учреждений. Спикер объяснил коллегам, что следует развивать отношения с теми государствами, которые "голосуют рублем" за белорусский товар, а правительство не препятствует этим отношениям.

Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики напомнил, что прошлый год стал для Минска испытанием из-за пандемии. Он рассказал дипломатам на совещании, что они должны действовать исключительно в национальных интересах страны, так как Белоруссия - это небольшое государство, у которого нет нет безграничных возможностей финансирования. Он призвал ставить на первое место не лидерство, а защиту экономических интересов на мировой арене.

Лукашенко не видит смысла сохранять посольства Белоруссии в некоторых странах.

Фото: Telegram/Пул Первого