Лукашенко не видит смысла сохранять посольства Белоруссии в некоторых странах

Политик призвал работать с рядом стран также, как с Литвой и Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит смысла сохранять посольства в некоторых странах. Об этом политик сообщил коллегам во время совещания, посвященного оптимизации сети заграничных дипломатических учреждений.

В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу? Александр Лукашенко, белорусский политик

В Минске призвали дипломатов работать по принципу взаимности, как это недавно было реализовано в отношении Литвы и Польши. Лукашенко призвал МИД следить за тем, чтобы в структуре внешнеполитического ведомства не работали теоретики, оторванные от реальной жизни. Спикер считает, что правительству следует адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами, в том числе и силами МИД.

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Фото: Telegram/Пул Первого