Мезенцев анонсировал переговоры премьеров России и Белоруссии

Мишустин и Головченко встретятся в апреле.

Представитель главы правительств РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев анонсировал переговоры премьеров. По информации от чиновника, Михаил Мишустин и Роман Головченко проведут встречу в апреле текущего года. Такое заявление спикер сделал на торжественном заседании в МИА "Россия сегодня", посвященному вопросу новых возможностей сотрудничества Москвы и Минска.

Мы сегодня видим, как успешно продвигается диалог по экономической интеграции, при этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или асимметричным. Экономическая интеграция может быть результатом равного учета возможностей интересов и запросов друг друга. Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства

Напомним, что ранее Мишустин и Головченко встречались 26 января. Чиновники обсуждали вопросы создания общих энергетических рынков, а также увеличение числа перелетов между странами, рост объемов торговли.

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Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"