Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Телеграмма российского президента опубликована на сайте Кремля.

Российский президент Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов. Политик отметил, что формат Союзного государства позволяет странам обеспечивать высокий уровень взаимодействия на всех уровнях власти, во внешней политике, сферы безопасности. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Особый, союзный формат отношений между Россией и Беларусью обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, позволяет гражданам обеих стран пользоваться равными возможностями для получения образования, трудоустройства и социальной защиты. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что Минск и Москва реализуют крупные совместные проекты в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры, а также расширяют сотрудничество по вопросам линии законодательной власти, деловых кругов и общественных организаций. Путин полагает, что общими усилиями России и Белоруссия смогут и дальше планомерно развивать продуктивные союзнические отношения.

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию.

Фото: Kremlin.ru